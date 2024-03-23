Dolar kaç tl? 23 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 23 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 31,9534 liradan başladı. Euro / TL ise 34,5287 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 23 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 23 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,9534 liradan, Euro 34,5287 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 23 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 23 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

23 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

23 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,9534 TL 31,9826 TL Euro (€) 34,5287 TL 34,6764 TL İngiliz Sterlini (£) 40,2750 TL 40,5244 TL 1 Dolar (1 $) 31,9534 TL 31,9826 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 23 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 31,9534 TL

31,9534 TL Dolar ($) Satış: 31,9826 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,5287 TL

34,5287 TL Euro (€) Satış: 34,6764 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,2750 TL

40,2750 TL Sterlin (£) Satış: 40,5244 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,9534 liradan satış ise 31,9826 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.