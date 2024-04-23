Dolar kaç tl? 23 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 23 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,5803 liradan başladı. Euro / TL ise 34,8273 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 23 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 23 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,5803 liradan, Euro 34,8273 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 23 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 23 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

23 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

23 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,5803 TL 32,5843 TL Euro (€) 34,8273 TL 34,8383 TL İngiliz Sterlini (£) 40,3535 TL 40,3687 TL 1 Dolar (1 $) 32,5803 TL 32,5843 TL İsviçre Frangı 35,7512 TL 35,7733 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 23 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,5803 TL

32,5803 TL Dolar ($) Satış: 32,5843 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,8273 TL

34,8273 TL Euro (€) Satış: 34,8383 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,3535 TL

40,3535 TL Sterlin (£) Satış: 40,3687 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,5803 liradan satış ise 32,5843 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 32,5810'dan işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,7840, sterlin/TL yüzde 0,4 primle 40,2600'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ifade ederek, söz konusu durumun varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 35 ve eylülde yüzde 65'le fiyatlanıyor.

Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107 ve 108'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.