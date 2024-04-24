Dolar kaç tl? 24 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 24 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,5264 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7765 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 24 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 24 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,5264 liradan, Euro 34,7765 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 24 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 24 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

24 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

24 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,5264 TL 32,5312 TL Euro (€) 34,7765 TL 34,7899 TL İngiliz Sterlini (£) 40,4550 TL 40,4730 TL 1 Dolar (1 $) 32,5264 TL 32,5312 TL İsviçre Frangı 35,5709 TL 35,5919 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 24 Nisan 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,5264 TL

32,5264 TL Dolar ($) Satış: 32,5312 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7765 TL

34,7765 TL Euro (€) Satış: 34,7899 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,4550 TL

40,4550 TL Sterlin (£) Satış: 40,4730 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,5264 liradan satış ise 32,5312 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliğe karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler IBM, Boeing ve Meta başta olmak üzere büyük şirketlerin açıklaması beklenen bilançolarına çevrildi.

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, dün ülkede açıklanan verilerin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesi, bankanın yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliği artırdı.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık 2 puan azalarak 49,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,8 puan gerileyerek 50,9'a düştü.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da yatırımcıların gündeminde bulunurken, bu hafta açıklanması beklenen büyük şirketlerin finansal sonuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, pay piyasalarında şirket ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade ederek, özellikle teknoloji şirketlerinin iyi bilanço açıklayabileceğine ilişkin beklentilerle risk iştahının arttığını söyledi.

Dün finansal sonuçlarını açıklayan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 düştü.

Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'in verilerine göre, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın da Çin'deki akıllı telefon satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,1'lik azalış kaydetti.

Öte yandan, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 44 ve eylülde yüzde 69 ihtimalle fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 105,7 seviyesinde seyrediyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla 2 bin 322 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 327 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip edilirken, Brent petrolün varil fiyatı 87,5 dolarla yatay bir seyir izliyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,20 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,69 yükseliş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, dün bölge genelinde açıklanan öncü PMI verilerinin karışık sinyaller verdiğini anımsatarak, imalat sanayi PMI verilerinin Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de beklentilerin altında kalmasının dikkati çektiğini söyledi.

Dün ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kamu harcamaları ve bütçe açıklarını düşürmeyi hedefleyen yeni mali kurallara onay verdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, dün Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Mario Centeno dün yaptığı açıklamalarda, bankanın bu sene 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,89, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Küresel pay piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsalarına da taşındı.

ABD'li teknoloji devi şirketlerin, büyük karlar açıklayacağına ilişkin beklentilerle artan risk iştahı, Asya pay piyasalarında da etkili olurken, özellikle çip teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin yükseliş eğilimine öncülük ettiği görülüyor.

JAPON YENİ, DOLAR KARŞISINDA 34 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan, Japon yeni, dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 154,86 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, nisan ayı kapasite kullanım oranı

• 10.00 Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi

• 10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

• 10.00 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi

• 11.00 Almanya, nisan ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

• 15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri