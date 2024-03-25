Dolar kaç tl? 25 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 25 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 32,1487 liradan başladı. Euro / TL ise 34,8027 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 25 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 25 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,1487 liradan, Euro 34,8027 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 25 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 25 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

25 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

25 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,1487 TL 32,1514 TL Euro (€) 34,8027 TL 34,8110 TL İngiliz Sterlini (£) 40,5517 TL 40,5615 TL 1 Dolar (1 $) 32,1487 TL 32,1514 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 25 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,1487 TL

32,1487 TL Dolar ($) Satış: 32,1514 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,8027 TL

34,8027 TL Euro (€) Satış: 34,8110 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,5517 TL

40,5517 TL Sterlin (£) Satış: 40,5615 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,1487 liradan satış ise 32,1514 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından sert düşen döviz kurlarındaki oynaklık devam ediyor.

32 TL sınırına düşen dolar yeni haftaya yatay başladı. Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor.

34,6910 liradan alınan euro satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, eruo'nun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.