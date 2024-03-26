Dolar kaç tl? 26 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 26 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 32,1881 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9528 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 26 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 26 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,1881 liradan, Euro 34,9528 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 26 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 26 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

26 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

26 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,1881 TL 32,1925 TL Euro (€) 34,9528 TL 34,9689 TL İngiliz Sterlini (£) 40,7686 TL 40,7794 TL 1 Dolar (1 $) 32,1881 TL 32,1925 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 26 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,1881 TL

32,1881 TL Dolar ($) Satış: 32,1925 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,9528 TL

34,9528 TL Euro (€) Satış: 34,9689 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,7686 TL

40,7686 TL Sterlin (£) Satış: 40,7794 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,1881 liradan satış ise 32,1925 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Küresel piyasalarda, haftanın ikinci yarısında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.

Dün, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl sadece bir faiz indirimi beklediğini belirterek, hala Covid-19 salgını ekonomisinde olunduğunu, ekonomi ve enflasyonunun kademeli yavaşlamasını beklediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de bu yıl 3 faiz indiriminin düşüncesine uygun olduğunu ifade etti. Hikayenin temelden değişmiş gibi görünmediğini belirten Goolsbee, ancak enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemenin düşüşte olduğunun görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise Fed'in ekonominin bazı kesimlerinde enflasyonun yavaşlaması için daha fazla zaman tanımak amacıyla faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarında bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 70'e gerilediğini bildirdi. Bu dönemde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali banka yetkililerinin açıklamalarından önce yüzde 75'te bulunuyordu.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirten analistler, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre ise ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 662 bine gerilerken piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,6 düşüşle 400 bin 500 dolara inerek 2,5 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 5 baz puanlık artışla günü yüzde 4,25 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,24'te bulunuyor.

Altının ons fiyatı, 2 bin 172 dolarla zirvesine yakın seyrederken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra OPEC+'ın üretim kesintilerine devam edebileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2 artışla 86,1 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda da önceki kapanışının hemen üzerinden işlem görüyor.

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,41 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve makroekonomik veri gündemi yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB Yönetim Konseyi'nin olası faiz indirimine ilişkin genişleyen bir uzlaşmanın olduğunu söyleyerek, ücret artışlarının yavaşladığına ilişkin güveninin arttığını ifade etti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Apple, Alphabet ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlattığını duyurdu.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyirle günü tamamladı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da negatif seyir öne çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksinin son iki yılın zirvesini test etmesi dikkati çekti.

Küresel pay piyasalarında düşen risk iştahı Asya pay piyasalarında da etkili olurken, Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki bugün yaptığı açıklamada, yendeki zayıflığı dizginlemek için herhangi bir önlemi göz ardı etmeyeceklerini dile getirdi.

Zayıf yenin ekonomi için olumlu ve olumsuz yanlarının olduğunu aktaran Suzuki, fakat aşırı oynaklığın ticari operasyonlar için belirsizliği artırdığını vurguladı.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 151,5 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti. Kospi endeksi gün içerinde 2.779 puanın üzerine çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesini test etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Almanya, nisan ayı Gfk tüketici güven endeksi

• 15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

• 16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

• 17.00 ABD, mart ayı New York Fed tüketici güven endeksi

• 17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi