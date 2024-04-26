Dolar kaç tl? 26 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 26 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,5914 liradan başladı. Euro / TL ise 35,0082 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 26 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 26 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,5914 liradan, Euro 35,0082 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 26 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 26 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

26 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

26 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,5914 TL 32,5982 TL Euro (€) 35,0082 TL 35,0212 TL İngiliz Sterlini (£) 40,7738 TL 40,7909 TL 1 Dolar (1 $) 32,5914 TL 32,5982 TL İsviçre Frangı 35,7050 TL 35,7239 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 26 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,5914 TL

32,5914 TL Dolar ($) Satış: 32,5982 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0082 TL

35,0082 TL Euro (€) Satış: 35,0212 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,7738 TL

40,7738 TL Sterlin (£) Satış: 40,7909 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,5914 liradan satış ise 32,5982 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Serbest piyasada 32,5750 liradan alınan dolar, 32,5770 liradan satılıyor. 34,9360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9380 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,5360 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8650 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası'nın kararının ardından dün (25 Nisan Perşembe) dolar 32,5347 seviyesine gerilemişti.