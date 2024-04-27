Dolar kaç tl? 27 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 27 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,4246 liradan başladı. Euro / TL ise 34,6533 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 27 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 27 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,4246 liradan, Euro 34,6533 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 27 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 27 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

27 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

27 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,4246 TL 32,4504 TL Euro (€) 34,6533 TL 34,8290 TL İngiliz Sterlini (£) 40,3418 TL 40,7950 TL 1 Dolar (1 $) 32,4246 TL 32,4504 TL İsviçre Frangı 35,4247 TL 35,5088 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 27 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,4246 TL

32,4246 TL Dolar ($) Satış: 32,4504 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,6533 TL

34,6533 TL Euro (€) Satış: 34,8290 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,3418 TL

40,3418 TL Sterlin (£) Satış: 40,7950 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,4246 liradan satış ise 32,4504 liradan işlem görüyor.