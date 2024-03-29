Dolar kaç tl? 29 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 29 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 32,3711 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9578 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 29 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 29 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,3711 liradan, Euro 34,9578 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 29 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 29 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

29 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

29 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,3711 TL 32,3784 TL Euro (€) 34,9578 TL 35,0017 TL İngiliz Sterlini (£) 40,9351 TL 40,9933 TL 1 Dolar (1 $) 32,3711 TL 32,3784 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 29 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,3711 TL

32,3711 TL Dolar ($) Satış: 32,3784 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,9578 TL

34,9578 TL Euro (€) Satış: 35,0017 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,9351 TL

40,9351 TL Sterlin (£) Satış: 40,9933 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,3711 liradan satış ise 32,3784 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ederken, dolar/TL haftanın son işlem gününe tarihi zirvesine yakın başladı.

Serbest piyasada 32,3730 liradan alınan dolar, 32,3750 liradan satılıyor. Dolar, 19 Mart günü 32,5753 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

34,9780 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3170 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,9140 lira olmuştu.