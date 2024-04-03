Dolar kaç tl? 3 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 3 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,0194 liradan başladı. Euro / TL ise 34,5184 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 3 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 3 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,0194 liradan, Euro 34,5184 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 3 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 3 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

3 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

3 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,0194 TL 32,0437 TL Euro (€) 34,5184 TL 34,5500 TL İngiliz Sterlini (£) 40,2876 TL 40,3303 TL 1 Dolar (1 $) 32,0194 TL 32,0437 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 3 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,0194 TL

32,0194 TL Dolar ($) Satış: 32,0437 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,5184 TL

34,5184 TL Euro (€) Satış: 34,5500 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,2876 TL

40,2876 TL Sterlin (£) Satış: 40,3303 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,0194 liradan satış ise 32,0437 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ederken, Türk lirasındaki değer kaybı da sürüyor.

Geçtiğimiz ay 32,5753 ile tarihi zirvesini gören dolar, rekor seviyeyeye yakın seyrediyor.

Serbest piyasada 32,0194 liradan alınan dolar, 32,0437 liradan satılıyor. 34,5184 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,5500 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0870 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,5460 lira olmuştu.