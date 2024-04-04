Dolar kaç tl? 4 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 4 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 31,9055 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7071 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 4 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 4 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,9055 liradan, Euro 34,7071 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 4 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 4 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

4 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

4 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,9055 TL 31,9187 TL Euro (€) 34,7071 TL 34,7674 TL İngiliz Sterlini (£) 40,4856 TL 40,5398 TL 1 Dolar (1 $) 31,9055 TL 31,9187 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 4 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 31,9055 TL

31,9055 TL Dolar ($) Satış: 31,9187 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7071 TL

34,7071 TL Euro (€) Satış: 34,7674 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,4856 TL

40,4856 TL Sterlin (£) Satış: 40,5398 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,9055 liradan satış ise 31,9187 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

öviz kurlarının Türk lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. Ancak dolar/TL haftanın dördüncü güne sınırlı bir düşüşle başladı.

Serbest piyasada 31,9540 liradan alınan dolar, 31,9560 liradan satılıyor. Dolar gün içerisinde 31,9037 liraya kadar geriledi. 34,6470 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,6490 lira olarak belirlendi.

Dün dolar 31,9430 lira, euro ise 34,5420 lira kapanış yapmıştı. Dolar kuru gün içerisinde 32 TL bandındaydı.

Türk lirası mevduat getirisindeki artışın dövize olan ilgiyi aşağı çektiğini belirten analistler, bayram tatili öncesi yerli yatırımcının TL ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor.

Seçim sonrası ekonomi yönetiminden gelen sıkı para politikası mesajları da Türk lirası üzerindeki baskıyı azalttı.

ABD'li bankacılık devi Wells Fargo, Türk Lirası'na ilişkin iyimserliğin arttığına dikkat çekti. Banka, Dolar/TL'nin 30 seviyesinin altına ineceğini öngördü.

Yerel seçimlerin ardından piyasadaki döviz talebi tersine dönerken, Merkez Bankası'nın uzun zaman sonra alıcı pozisyonuna geçtiği bildirildi.

TCMB'nin döviz alımlarına dolar/TL'nin 31,90'a doğru gerilemesiyle başladığı belirtildi.

Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler de geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi.