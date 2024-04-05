Dolar kaç tl? 5 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 5 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,0304 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7463 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 5 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 5 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,0304 liradan, Euro 34,7463 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 5 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 5 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

5 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,0304 TL 32,0371 TL Euro (€) 34,7463 TL 34,7634 TL İngiliz Sterlini (£) 40,4689 TL 40,4975 TL 1 Dolar (1 $) 32,0304 TL 32,0371 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 5 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,0304 TL

32,0304 TL Dolar ($) Satış: 32,0371 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7463 TL

34,7463 TL Euro (€) Satış: 34,7634 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,4689 TL

40,4689 TL Sterlin (£) Satış: 40,4975 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,0304 liradan satış ise 32,0371 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 2 bin 279 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak işgücü piyasasındaki son duruma ilişkin verileri içeren istihdam raporuna çevrildiğini kaydederek, verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar

15.30 ABD, mart ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, mart ayı hazine nakit dengesi