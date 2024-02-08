Dolar kaç tl? 8 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 8 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 30,6008 liradan başladı. Euro / TL ise 33,0523 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 8 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 8 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,6008 liradan, Euro 33,0523 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 8 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 8 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

8 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

8 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,6008 TL 30,6082 TL Euro (€) 33,0523 TL 33,0678 TL İngiliz Sterlini (£) 38,6818 TL 38,6980 TL 1 Dolar (1 $) 30,6008 TL 30,6082 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 8 Şubat 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,6008 TL

30,6008 TL Dolar ($) Satış: 30,6082 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 33,0523 TL

33,0523 TL Euro (€) Satış: 33,0678 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,6818 TL

38,6818 TL Sterlin (£) Satış: 38,6980 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,6008 liradan satış ise 30,6082 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısına çevrildi.

Karahan ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak. Karahan, TCMB'nin 2024 1. enflasyon raporunu sunacak. Sunum saat 10.30'da başlayacak.

Analistler, bugün TCMB yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kez gerçekleştireceği "Enflasyon Raporu" toplantısının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.