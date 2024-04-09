Dolar kaç tl? 9 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 9 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,1981 liradan başladı. Euro / TL ise 34,9888 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 9 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 9 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,1981 liradan, Euro 34,9888 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 9 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 9 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

9 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

9 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,1981 TL 32,2051 TL Euro (€) 34,9888 TL 34,9989 TL İngiliz Sterlini (£) 40,8231 TL 40,8489 TL 1 Dolar (1 $) 32,1981 TL 32,2051 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 9 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,1981 TL

32,1981 TL Dolar ($) Satış: 32,2051 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,9888 TL

34,9888 TL Euro (€) Satış: 34,9989 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,8231 TL

40,8231 TL Sterlin (£) Satış: 40,8489 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,1981 liradan satış ise 32,2051 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Haftanın ikinci işlem gününe de yüksek başlayan dolar ve euro rekor seviyelerine yakın seyrediyor.

Serbest piyasada 32,2210 liradan alınan dolar, 32,2230 liradan satılıyor. 34,9940 liradan alınan euro satış fiyatı ise 34,9960 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0540 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,7860 lira olmuştu.

Dolar/TL 19 Mart günü 32,5753 lira seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.