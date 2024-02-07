Dolar ne kadar? 7 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 7 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 30,5984 liradan başladı. Euro / TL ise 32,9898 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 7 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar ne kadar? 7 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,5984 liradan, Euro 32,9898 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 7 Şubat dolar ne kadar? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 7 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

7 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

7 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,5984 TL 30,6011 TL Euro (€) 32,9898 TL 32,9994 TL İngiliz Sterlini (£) 38,6300 TL 38,6384 TL 1 Dolar (1 $) 30,5984 TL 30,6011 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 7 Şubat 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,5984 TL

30,5984 TL Dolar ($) Satış: 30,6011 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 32,9898 TL

32,9898 TL Euro (€) Satış: 32,9994 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,6300 TL

38,6300 TL Sterlin (£) Satış: 38,6384 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

Dolar ne kadar?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,5984 liradan satış ise 30,6011 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 30,5950 liradan, euro 32,9270 liradan güne başladı. Serbest piyasada 30,5930 liradan alınan dolar, 30,5950 liradan satılıyor.

32,9250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olarak belirlendi.

Dün sabah saatlerinde 30.80630 seviyesine kadar ulaşan dolar, tarihi rekorunu kırmıştı.