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Dolar/ruble paritesinde psikolojik eşik kırıldı

Rublede haftanın ilk işlem gününde dolara karşı kayıp hızlandı. Dolar/ruble kuru 100 seviyesinin üzerini test etti.

Ekonomi
  • 14.08.2023 09:35
  • Giriş: 14.08.2023 09:35
  • Güncelleme: 14.08.2023 10:03
Kaynak: AA
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Dolar/ruble paritesinde psikolojik eşik kırıldı
Fotoğraf: AA

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa psikolojik açıdan önemli olan 100 seviyesini aştı.

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,81 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 100 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos’ta “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almıştı.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle döviz alımını durduracak
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