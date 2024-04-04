Dolar/TL'de sınırlı düşüş

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9560 liradan, euro 34,6490 liradan güne başladı. Gün içerisinde 31,9037 liraya kadar gerileyen dolar dün 32 TL civarında seyrediyordu.

Döviz kurlarının Türk lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. Ancak dolar/TL haftanın dördüncü güne sınırlı bir düşüşle başladı.

Serbest piyasada 31,9540 liradan alınan dolar, 31,9560 liradan satılıyor. Dolar gün içerisinde 31,9037 liraya kadar geriledi. 34,6470 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,6490 lira olarak belirlendi.

Dün dolar 31,9430 lira, euro ise 34,5420 lira kapanış yapmıştı. Dolar kuru gün içerisinde 32 TL bandındaydı.

Türk lirası mevduat getirisindeki artışın dövize olan ilgiyi aşağı çektiğini belirten analistler, bayram tatili öncesi yerli yatırımcının TL ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor.

Seçim sonrası ekonomi yönetiminden gelen sıkı para politikası mesajları da Türk lirası üzerindeki baskıyı azalttı.

ABD'li bankacılık devi Wells Fargo, Türk Lirası'na ilişkin iyimserliğin arttığına dikkat çekti. Banka, Dolar/TL'nin 30 seviyesinin altına ineceğini öngördü.

Yerel seçimlerin ardından piyasadaki döviz talebi tersine dönerken, Merkez Bankası'nın uzun zaman sonra alıcı pozisyonuna geçtiği bildirildi.

TCMB'nin döviz alımlarına dolar/TL'nin 31,90'a doğru gerilemesiyle başladığı belirtildi.

Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler de geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi.