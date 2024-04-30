Dolar/TL'de sınırlı düşüş

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4400 liradan, euro 34,7360 liradan güne başladı.

Döviz kurları haftaya sınırlı düşüşle başlamasının ardından haftanın ikinci gününe de aynı seyirde başladı. Kurlarda sınırlı düşüş görülse de Türk lirası karşısında yüksek seyri ise devam ediyor.

Serbest piyasada 32,4380 liradan alınan dolar, 32,4400 liradan satılıyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.36, en yüksek ise 32.52 seviyeleri görüldü.

34,7340 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,7360 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3800 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,7340 lira olmuştu.