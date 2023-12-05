Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9220 liradan, euro 31,3680 liradan güne başladı.

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Serbest piyasada 28,9200 liradan alınan dolar, 28,9220 liradan satılıyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28,87, en yüksek ise 28,94 seviyeleri görüldü.

31,3660 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 31,3680 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,9010 lira, avronun satış fiyatı ise 31,3180 lira olmuştu.

Haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi dün 103,852 seviyesini gördü. Bugün dolar endeksi 103,604 ile yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,236 ile gerileme gösteriyor.