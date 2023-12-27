Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,3770 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 32,4580'den fiyatlanıyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 29,0976'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 1 primle 29,3770'ten işlem görüyor. Euro/TL yüzde 1 artışla 32,4580'den, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 37,4090'dan satılıyor.

Dolar/TL, dün sabah saatlerinde 29,50430 seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilemişti. Dolar/TL daha sonra 29,3070 seviyesine çekilmişti.

Dün, yüzde 0,2 azalışla günü 101,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 101,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.