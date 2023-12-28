Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 29,4190 liradan, euro 32,6880 liradan güne başladı.

Haftanın dördüncü işlem gününde de döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ediyor.

Serbest piyasada 29,4170 liradan alınan dolar, 29,4190 liradan satılıyor.

Yüzde 0.41'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. 32,6860 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,6880 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,4050 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,5740 lira olmuştu.