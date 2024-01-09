Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 29,9370 liradan, euro 32,7790 liradan güne başladı.

Dolar/TL'de haftanın ikinci işlem gününde de kademeli yükselişi devam ediyor.

Serbest piyasada 29,9350 liradan alınan dolar, 29,9370 liradan satılıyor. 32,7770 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,7790 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,8950 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8030 lira olmuştu.

Dolar/TL 5 Ocak günü 29,9750 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

Dün 102.075 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi ise bugün yatay bir seyir izleyerek 102.259 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.017 ile aşağı yönlü seyrediyor.