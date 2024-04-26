Dolar/TL'de son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 32,5770 liradan, euro 34,9380 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 32,5750 liradan alınan dolar, 32,5770 liradan satılıyor. 34,9360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9380 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,5360 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8650 lira olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası'nın kararının ardından dün (25 Nisan Perşembe) dolar 32,5347 seviyesine gerilemişti.