Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,1 azalışla 28,9750'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0090 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0140 liradan, euro 31,6100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 29,0120 liradan alınırken euro ise 31,6080 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,0580 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3600 lira olmuştu.

GÖZLER MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve petrol talebini endişe edildiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 yükselerek günü 74,8 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yatay bir seyir izliyor.

Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,38, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,40 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da dün İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölgede merkez bankalarının faiz kararına çevrildi.

Asya piyasalarında Japonya hariç, pozitif seyir hakim oldu.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine işaret etmesi ve ilk faiz indirimine martta başlama ihtimalinin yükselmesiyle artan risk iştahı Asya piyasalarına da taşındı.

KREDİ RİSK PRİMİ 2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK KAPANIŞI YAPTI

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, dün 316,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini kaydederek,Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

Öte yandan, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası varlıklarla ilgili açıkladıklara raporlara her gün bir yenisi eklenirken, dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve ECB'nin faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı

16.15 Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması