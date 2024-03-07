Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 31,7723'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,8300 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,8300 liradan, euro 34,6990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 31,8280 liradan, euro ise 34,6970 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 31,7370 lira, euronun satış fiyatı ise 34,5410 lira olmuştu.

Dolar/TL, dün 31,9149 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu yenilemişti.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çeken Powell, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, Powell, ülkenin büyük bankalarının sermaye gerekliliklerine ilişkin önerilen teklifte, değişiklik olabileceğinin sinyalini de verdi.

Analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasalar tarafından pozitif karşılandığına işaret etti.

İLK FAİZ İNDİRİMİNE SİNYALİ YÜZDE 85 İLE HAZİRAN'DA

Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakim olurken, bugün ECB faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bankanın bugün gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, toplantı sonrası Lagarde'ın açıklamalarında ECB'nin önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik sinyaller aranacağını söyledi.

Para piyasalarında, ECB'nin ilk faiz indirimine gitme ihtimali nisanda yüzde 23 ve haziranda yüzde 85 ile fiyatlanıyor.

NEGATİF FAİZ POLİTİKALARINA SON VEREBİLİR

Asya pay piyasalarında Güney Kore hariç, negatif seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz politikasına son verebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIK TESİS EDİLME KARARI

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilme kararı alındı.

Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksin 8.700 ve 8.600 puanın destek, 8.800 ve 8.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, ocak ayı ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit dengesi