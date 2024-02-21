Dolar/TL'de yeni rekor: 31 TL'yi gördü!

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0020'ye çıkarak tarihi zirve seviyesini güncelledi. Euro/TL ise 33,5087 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz kurlarında yüksek seyir devam ederken dolar/TL yeni rekor seviyesini gördü.

Dün 30,83-30,92 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 30,9083'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından gün içerisinde 31,0020 seviyesini gördü. Böylelikle kur tarihi zirvesini yenilemiş oldu.

Euro/TL de değer kazancıyla 33,5087'ye çıktı. Sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 39,1340'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 104 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ilişkin bugün yayınlanacak tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tutanaklar öncesinde para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Son faiz artışında seçimlere kadar bekleme mesajı veren TCMB’nin politika faizini yüzde 45’te sabit tutması bekleniyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.