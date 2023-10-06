Dolar/TL'de yeni rekor

Dolar/TL, dün günü 27,5650'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,7832 seviyesini görerek rekor kırdı. Gün içinde saat 09.50 itibarıyla dolar/TL 27,6070 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 29 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL kuru yüzde 0,5'i aşan yükselişle 27,7832 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Euro 29,0800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 27,6050 liradan alınırken euro ise 29,0780 liradan işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 27,5570 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9860 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de hafta içerisinde açıklanan veriler, iş gücü piyasasının yavaşladığına işaret etse de yatırımcılar, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davranıyor.

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlendi.

Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Türkiye'nin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltmesinin ardından Dünya Bankası da Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti. Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkardı.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.