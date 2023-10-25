Dolar/TL'de yeni rekor!

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle günü 28,1058'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,1230 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, sabah saatlerinde 28.31370 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,1250 liradan, Euro 29,8390 liradan güne başladı. Sabah saatlerinde 28.31370 seviyesini gören dolar, yeni rekorunu kırdı.

Serbest piyasada 28,1230 liradan alınan dolar, 28,1250 liradan satılıyor. 29,8370 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,8390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,1030 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,8160 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF

Küresel piyasalar tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybetmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme konusunda attığı adımlarla pozitif bir seyir izlerken, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizlikler yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesi gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltırken, yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı oluyor.

Her ne kadar sıkı para politikası koşulları talep üzerinde olumsuz etki yapmaya ve şirketlerin fonlama maliyetini yüksek tutmaya devam etse de, enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılabileceği beklentisi risk iştahını destekliyor.

Hafta başında yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesine çıkan ABD'nin 10 yılık tahvil faizi bu seviyeden yaklaşık 19 baz puan gerileyerek 4,83'e indi.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatlarında oynaklığı artırsa da, şimdilik çatışmaların daha geniş alanlara yayılma ihtimalinin güç kaybetmesi emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 azalırken, yeni günde de düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak yüzde 0,3 değer kaybıyla 87 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme dünya genelinde enflasyon endişelerinin de yatışmasına yardımcı olurken, Çin'in ekonomiyi destekleme adımları bakır, demir ve alüminyum gibi metal fiyatlarını destekliyor.

ABD'de bilanço sezonu ise yoğun şekilde devam ederken, bugün bilançolarını açıklaması beklenen IBM ve Meta'nın piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. S&P 500 endeksinde işlem gören 5 büyük teknoloji şirketi, endeksin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

AVRUPA BORSALARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa yükseliş eğilimi öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu hafta 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında ECB'nin attığı adımların talep üzerindeki etkisi günden güne güçlenirken, Avro Bölgesi’nde özel sektör faaliyetleri, ekimde, Kasım 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre bölgede eylülde 47,2 puan olan bileşik PMI ekimde 46,5 puana geriledi.

Bölgede tahvil faizleri de ABD tahvil faizlerine paralel düşüş eğilimini sürdürdü.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasaları Güney Kore hariç yeni güne yükseliş eğiliminde başlarken, Çin'de hükümetin ekonomiyi destekleme kararı risk iştahının artmasında etkili oldu.

Hong Kong'da hisse senetlerinden alınan damga vergisinin yüzde 0,13'ten yüzde 0,1'e çekileceği kararı öne çıkarken, Japonya'da Çinli şirketlerle yoğun iş ilişkisi bulunan sektörlerin Japon borsasında yükseliş eğilimine öncülük ettiği görülüyor.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks ağustosta 109,2'ye düştü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,90, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, ekim ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi

• 11.00 Almanya, ekim ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

• 17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları