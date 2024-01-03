Dolar/TL'de yeni rekor!

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 29,7344'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,7610 seviyesinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde 29.90400 seviyesini test eden dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, Euro 32,6300 liradan güne başladı. Dolar, sabah saatlerinde 29.90400 ile tüm zamanların en yğksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada 29,7870 liradan alınan dolar, 29,7890 liradan satılıyor. 32,6280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6010 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ve Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Hali hazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündemi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, Fed'in toplantı tutanaklarının gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği düşünülüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni yılın ilk haftasına temkinli başladığını belirterek, hafta içince açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çeken analistler, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 77 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'nin kamu borcu ise 2023 yılında 2,6 trilyon dolarlık artışla 34 trilyon dolara ulaşırken, dün açıklanan verilere göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 48,2'den 47,9'a revize edildi.

Kızıldeniz'de, ABD ve İran'ın karşı karşıya geldiğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarında oynaklığı artırırken, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 75,8 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 6 baz puanlık artışla yüzde 3,94'e çıkarken, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla 2 bin 58 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 65 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,9 artışla 102,2 seviyesinden günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 102,1'de bulunuyor.

Kripto para birimlerinde de yeni yılın ilk günlerinde oynaklık öne çıkarken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bazı kurumların Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentilerle Bitcoin dün, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doları aştı. Şu sıralarda da önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 45 bin 175 dolardan işlem görüyor.

Pay piyasaları tarafında ise dün Apple'ın hisseleri, Barclays'in zayıf iPhone satışlarını gerekçe göstererek şirketin notunu düşürmesi sonrası yüzde 3,6 değer kaybetti.

Nvidia hisseleri, yarı iletken endüstrisi üzerinden devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle yaklaşık yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Hollanda hükümetinin, ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin Çin'e ihracat lisanslarını iptal ettiğini bildirmesinin ardında Hollandalı şirket ASML'nin hisseleri de yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetti.

AMD, Intel ve Qualcomm'un da aralarında bulunduğu diğer yarı iletken hisseleri de söz konusu haberin ardından değer kaybetti. AMD hisseleri yüzde 6'ya yakın, Intel hisseleri yüzde 5'e yakın ve Qualcomm hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Tesla'nın hisseleri ise şirketin yılın dördüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısının 484 bin 507 ile tahminleri aşmasına ve 2023 hedefine ulaşmasına yardımcı olmasına rağmen yatay bir seyir izledi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 2'nin, Google, Microsoft ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 azalış, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında da yeni yılın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Dün bölge genelinde açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam etti.

İngiltere'de imalat sanayi PMI 46,2 ile beklentilerin altında kaldı. Böylece, İngiltere'de imalat sanayi PMI, 17 aydır daralma göstermiş oldu.

Almanya'da 43,3 ve Avro Bölgesi'nde 44,4 olarak açıklanan imalat sanayi PMI, beklentileri aşsa da 50 sınırının altında olmaya devam etti.

Dün yüzde 0,9 azalışla günü 1,0940 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0960 seviyesinde bulunuyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Japonya'da tatil nedeniyle bugün de işlem gerçekleşmezken, diğer Asya borsalarında negatif seyir hakim oldu.

Japonya'da meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıkarken, artçı sarsıntıların hala sürdüğü aktarıldı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE ve ÜFE

• 11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı

• 18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

• 22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları