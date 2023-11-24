Dolar/TL'de yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar bugün piyasa açılışında 28,7472 liradan başlamasının ardından tarihi rekorunu yenileyerek 28,9248'i gördü. Dolar/TL saat 09.30 sıralarında 28,8739 seviyesinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada 28,7472 liradan güne başlayan 28,9248'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro 31,5126 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,88 liradan alınan dolar saat 09.30 sıralarında 28,8739 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 31,5151 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4510 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD ve Japonya'daki Şükran Günü tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli duruşlarını da korudukları görünüyor.

ABD'de tahvil piyasalarında 5 işlem gününün ardından oynaklık artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yaklaşık 5 baz puan yükselerek yüzde 4,46 seviyesine çıktı.

Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

Dün açıklanan ECB ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koydu.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'de hükümetin özellikle gayrimenkul sektöründeki sıkıntılı şirketleri destekleyebileceğini gösteren adımlar da risk algısının azalmasına yardımcı olmuyor.

SIKILAŞTIRMA ADIMLARI TAMAMLANACAK

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

Öte yandan, TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

Dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI