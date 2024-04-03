Dolar/TL'de yüksek seyir devam ediyor: Rekor seviyeye yakın
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,0310 liradan, euro 34,5110 liradan güne başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ederken, Türk lirasındaki değer kaybı da sürüyor.
Geçtiğimiz ay 32,5753 ile tarihi zirvesini gören dolar, rekor seviyeyeye yakın seyrediyor.
Serbest piyasada 32,0290 liradan alınan dolar, 32,0310 liradan satılıyor. 34,5090 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,5110 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0870 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,5460 lira olmuştu.