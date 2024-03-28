Dolar/TL'de yüksek seyir devam ediyor: Zirveye yakın

Döviz kurlarının TL karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 32,5753 TL ile rekor kıran dolar, İstanbul serbest piyasada 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı.

Döviz kurları karşısında değer kaybeden Türk lirasındaki hareketlilik devam ediyor.

Serbest piyasada 32,3090 liradan alınan dolar, 32,3110 liradan satılıyor. Dolar, 19 Mart günü 32,5753 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

34,9670 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,9690 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2700 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,9050 lira olmuştu.

Para ve emtia piyasalarında yönü geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı belirledi. Fed, faizi 23 yılın zirvesinde tutarken, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korudu. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte geçen hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert hareketler görülmüştü.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek.