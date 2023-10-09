Dolar/TL'de yüksek seyir: Rekor seviyeyi test etti

Dolar/TL kurunda yüksek seyir devam ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27,7060 liradan, Euro 29,2630 liradan başladı. Dolar/TL ilk işlemlerde 28 seviyesinin üzerini test etti.

Dolar/TL yeni haftaya tarihi zirveye yakın seviyelerde başladı. Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyon nedeniyle dolar güçlenirken, dolar/TL kurunda da yeni rekor seviye test edildi.

Dolar/TL kuru bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 28,11 seviyesini gördü. Kur daha sonra 27,70 civarında denge kazandı.

Serbest piyasada 27,7040 liradan alınan dolar 27,7060 liradan satılıyor. 29,2610 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29,2630 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doları 27,7832 seviyesini görerek rekor kırmıştı. Euro ise 29,0310 lira olmuştu.

GÖZLER KABİNE'DE

Piyasalarda bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı takip edilecek.

İç gündemde bugün takip edilecek veri bulunmuyor. Ancak jeopolitik riskteki artış yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da jeopolitik gerginliğin tırmanacağı beklentisiyle yatırımcıların dolar ve altına yönelmesiyle dolar, euro ve sterline karşı değer kazanırken riskli para birimleri değer kaybetti.

Hamas’ın cumartesi sabah İsrail’e düzenlediği operasyon ve ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı 1100’ü aştı. Erdoğan sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattıkları diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.