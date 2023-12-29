Dolar/TL'de yüksek seyir: Rekor seviyeyi test etti
İstanbul serbest piyasada dolar 29,5090 liradan, euro 32,6630 liradan güne başladı. Dolar/TL ilk işlemlerde 29,7336'ya çıkarak rekor seviyesini test etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Dolar/TL haftanın son işlem gününe tarihi zirveye yakın seviyelerde başladı. Kurlarda yükseliş sürerken, dolar/TL'de yeni rekor seviye test edildi.
Dolar/TL bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 29,7336 seviyesini gördü. Kur daha sonra 29,50 civarında denge kazandı.
Serbest piyasada 29,5149 liradan alınan dolar, 29,5173 liradan satılıyor. 32,6610 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,6630 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,4590 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6600 lira olmuştu.
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