Dolar/TL enflasyon verileri öncesi rekor kırdı

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 31,3774'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,7029'a yükselerek rekor kırdı.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,7029'a yükselerek haftaya rekorla başladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 31,3774'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,4110 seviyesinden işlem görüyor.

Euro 34,0630 liradan işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 31,5560 lira, euronun satış fiyatı ise 33,9100 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalar, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başlarken, bugün yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta sonu katıldığı bir programda, "Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz" dedi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ile ÜFE