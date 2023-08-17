Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0704'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,1200 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,1200 liradan, euro 29,5340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,1180 liradan alınan dolar 27,1200 liradan satılıyor. 29,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5340 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0610 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor.

ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

Avrupa borsaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgenin en büyük ticaret ortağı Çin'den gelen olumsuz haber akışı risk algısının artmasına neden oluyor.

Bölgede halihazırda güçlü bulunan resesyon endişesine, Çin'de ekonomik aktivitenin daha da yavaşlayacağı ve bölgenin üretimini olumsuz etkileyebileceği korkusu da eklenirken, Fed'in enflasyonla mücadelede hala önemli yol katetmesi gerektiği gerçeği yatırımcıların karar almasını zorlaştırıyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına yönelik beklentiler Banka'nın eylülde de faiz artışlarına devam edebileceği yönünde güçlenmeye başlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin eylülde yüzde 50 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

PİYASADA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı CB öncü göstergeler endeksi