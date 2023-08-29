Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,5370 liradan, euro 28,7190 liradan güne başladı.
Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artırma kararının ardından düşüşe geçen, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurlarnda hareketlilik devam ediyor.
Serbest piyasada 26,5350 liradan alınan dolar, 26,5370 liradan satılıyor. 28,7170 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28,7190 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,5650 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28,7290 lira olmuştu.