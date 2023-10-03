Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 27,4648'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,5060 seviyesinden işlem görüyor. Haftaya 29,0060 liradan başlayan euro ise güne 28,8650 liradan güne başladı.

Piyasada dolar 27,5240 liradan, euro 28,8650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 27,5220 liradan, euro ise 28,8630 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8200 lira olmuştu.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,1 artışla 27,4086'dan kapatmasının ardından dün bankalararası piyasanın açılışında 27,4781 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin kapanma riskinin ertelenmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de hafta sonu, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının onaylanmasından sonra dikkatler Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına çevrildi.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlendi.

Avrupa ekonomisine dair artan endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de sözle yönlendirmeleri takip ediliyor.

Avrupa genelinde dün açıklanan imalat sanayi PMI verileri karışık sinyaller verirken, Almanya'da imalat sanayi PMI 39,6 ile beklentilerin altında kaldı.

Avro/dolar paritesi, 1,0460'a inerek 7 Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER EYLÜL ENFLASYONUNDA

Analistler, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 58,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE ve ÜFE

14.30 Türkiye, temmuz ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları