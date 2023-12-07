Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9115'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9217 seviyesinde euro ise 31,1270 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9230 liradan, euro 31,1270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,9210 liradan euro ise 31,1250 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,9260 lira, euronun satış fiyatı ise 31,2490 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesine karşın dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Analistler, Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade ederek, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde büyüme verilerine çevrildi.

Bugün düşüş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,0760 seviyesinde bulunuyor.

Asya piyasalarında, Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif seyir hakim oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Çin'in kredi notunu düşürmesinin etkileri sıcaklığını korurken, ülkenin borç yüküne ilişkin endişeler de ön planda tutuluyor.

PARA VE BANKA VERİLERİ AÇIKLANACAK

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektöründeki son durumu değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile dün bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime değinerek, TL'ye geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.