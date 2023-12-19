Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 29,0566'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0620 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0620 liradan, euro 31,7550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 29,0600 liradan euro ise 31,7530 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 29,0590 lira, euronun satış fiyatı ise 31,7590 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizlik risk iştahını törpülerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugünkü toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Fed'in geçen haftaki toplantısından gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerin, bankanın uzun bir aranın ardından ilk kez güvercin mesaj verdiğini göstermesine karşın Fed yetkililerinin şahin sözle yönlendirmeleri risk iştahını baskıladı.

Analistler, Fed yetkililerinin devam eden temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının zayıfladığını belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.

Öte yandan, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, üye ülkelerin kotalarının yüzde 50 oranında artırılmasını onaylayarak, toplam kotaların 960 milyar dolara çıkaracağını duyurdu.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlendi.

Dün, Kızıl Deniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle uluslararası lojistik aksamaların olduğuna yönelik haber akışı gündemin odağına yerleşirken, bugün veri gündemi tarafında gözler Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Asya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ), negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olma özelliğinin devam ettirerek, politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bıraktı.

Piyasalarda artan normalleşme beklentilerine rağmen, BoJ'un kararında gelecek yıl negatif faiz politikasının sonlanacağına yönelik bir sinyal de yer almadı.

Kararın ardından, dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda parite yüzde 0,4 artışla 143,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı TÜFE

16.30 ABD, kasım ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları