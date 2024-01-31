Dolar/TL güne nasıl başladı?

TL, dolar karşısında erimeye devam ediyor. Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3504'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,3640 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3680 liradan, euro 32,8870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 30,3660 liradan euro 32,8850 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 30,3590 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9280 lira olmuştu.,

PİYASALARDA GÖZLER FED KARARINDA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Analistler, ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydederek, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.

Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölge genelinde enflasyon baskılarının devam ettiğine dikkati çekerek, bugün Almanya'da açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Asya'da piyasalar Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün açıkladığı toplantı tutanaklarında ilk kez faiz artırımlarına yakında başlanabileceği sinyalini verdi.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Küresel piyasalardaki hareketlilik TL'nin dolar karşısındaki değerinin azalmasında etkisini sürdürüyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.