Dolar/TL güne nasıl başladı?
Döviz kurunda seçimlerin ardından yatay seyirde hareketlilik sürüyor. Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 32,2565'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2640 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 32,2600 liradan başladı.
Yerel seçimlerden sonra dolar ve euro haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından yeni güne yatay seyirde başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, euro 34,6060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2580 lira, euronun ise 34,6040 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0010 lira, euronun satış fiyatı ise 34,4470 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izliyor.
Dünya genelinde önemli merkez bankaları yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlanırken, Fed'in faiz indirimlerine diğer ülkelerden sonraya kalabileceği ihtimalinin artması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar açıklanan makroekonomik verilerle dalgalanmaya devam ederken, Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 58'e geriledi.
Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Asya pay piyasalarında ise Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankasının (BoJ), genişleyici para politikasına "muhtemelen" devam edeceğini dile getirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 İngiltere mart ayı konut fiyat endeksi
10.55 Almanya mart ayı imalat sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi mart ayı imalat sanayi PMI
11.30 İngiltere mart ayı imalat sanayi PMI
15.00 Almanya mart ayı tüketici fiyat endeksi
17.00 ABD mart ayı JOLTS açık iş sayısı
17.00 ABD şubat ayı fabrika siparişleri
17.00 ABD şubat ayı dayanıklı mal siparişleri