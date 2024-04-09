Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, euro 34,9960 liradan güne başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki düşük seyri devam ediyor.
Haftanın ikinci işlem gününe de yüksek başlayan dolar ve euro rekor seviyelerine yakın seyrediyor.
Serbest piyasada 32,2210 liradan alınan dolar, 32,2230 liradan satılıyor. 34,9940 liradan alınan euro satış fiyatı ise 34,9960 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0540 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,7860 lira olmuştu.
Dolar/TL 19 Mart günü 32,5753 lira seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.