Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, euro 34,4610 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından piyasalarda hareketlilik devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, euro 34,4610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,4250 liradan alınan dolar, 32,4270 liradan satılıyor. 34,4590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,4610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,4100 lira, euronun satış fiyatı ise 34,4370 lira olmuştu.