Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5280 liradan, euro 34,5020 liradan güne başladı.

Dolar/TL, yeni güne zirveye yakın başlarken, piyasalarda jeopolitik gelişmelerle ödemeler dengesi verileri izlenecek.

Serbest piyasada 32,5260 liradan alınan dolar, 32,5280 liradan satılıyor. 34,5000 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,5020 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,5030 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,5780 lira olmuştu.

Cari işlemler dengesi bugün saat 10.00'da açıklanacak. Beklentiler cari işlemler dengesinin şubatta 3.7 milyar dolar olarak açıklanması yönünde. 2024'ün tamamında ise 28.2 milyar dolar açık bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacaklarını, ekonomi ekibinin hazırlıklarını yaptığını ve yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.