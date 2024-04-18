Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,3836'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4740 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4850 liradan, euro 34,7090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,4830 liradan, euro 34,7070 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,5110 lira, euronun satış fiyatı ise 34,5900 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, ABD'de makroekonomik verilerin enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olan sinyalleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Fed'in atacağı adımlara yönelik öngörülerin gittikçe daha geniş bir zaman aralığına yayıldığı görülürken, bu durum politika adımlarına ilişkin tahminlerde belirsizliği artırıyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde yaptığı konuşmada bu konuya dikkati çekerek bankanın olabildiği kadar öngörülebilir olmaya çalıştığını ifade ettiğini hatırlattı.

Ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin artan belirsizliklerle birlikte daha da güçlendiğini ifade eden analistler, bugün konut piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, dün, Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporunda ülkedeki genel ekonomik faaliyetin, şubat sonundan bu yana "hafif" artış kaydettiği bildirildi.

New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,12 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

KONUT SATIŞI VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANACAK

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani artık programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor."

Analistler, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı konut satış istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı ödemeler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mart ayı mevcut konut satışları

17.00 ABD, mart ayı öncü endeks