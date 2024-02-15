Dolar/TL güne rekorla başladı

Haftanın son günlerine yaklaşırken, dolar 30,98900 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar, 15 Şubat Perşembe gününe rekorla başladı.

1 dolar 30,98900 liraya kadar çıktı. Daha sonra küçük bir düşüşe geçen dolar kuru, İstanbul serbest piyasada 30,7680 liradan, euro 33,0100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,7660 liradan alınan dolar, 30,7680 liradan satılıyor. 33,0080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0100 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olmuştu.