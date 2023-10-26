Dolar/TL güne yeni rekorla başladı

Dün 28,3137 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL 28,1420 liradan, euro ise 29,6770 liradan işlem görüyor. Dolar/TL gün içerisinde 28,3771 seviyesine çıkarak bugün de rekor tazeledi.

Yeni haftaya rekor seviyeden başlayan dolar kuru, haftanın dördüncü gününde de rekor tazeledi.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Dün 28,3137 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL gün içerisinde en yüksek 28,3771 seviyesini gördü. Böylelikle kur yeni rekorunu bugün de tazelemiş oldu.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33,5 değer kaybetti.

Serbest piyasada 28,1400 liradan alınan dolar, 28,1420 liradan satılıyor. 29,6750 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29,6770 lira olarak belirlendi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor. Morgan Stanley ekonomistleri de, TCMB’nin 26 Ekim'deki toplantısında 500 baz puanlık bir artış yaparak faiz oranını yüzde 35'e çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, politika faizini 500 baz puan arttırarak 30'a yükseltmişti.