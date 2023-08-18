Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 27,1021'den tamamlamasının ardından güne 27,1060 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,1060 liradan, euro 29,5030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,1040 liradan alınan dolar 27,1060 liradan satılıyor. 29,5010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5030 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,1020 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5080 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA HIZ BASKISI DİNMİYOR

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Fed'in politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasına karşın açıklanan verilerden alınan sinyallerin ekonominin hala sıcak olduğu sinyali vermesi varlık fiyatlarını etkilemeye de devam ediyor.

AVRUPA PİYASASINDA GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölge genelinde enflasyonun hala hedeflenen seviyelerin çok üzerinde olmasına karşın ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve bölgenin en önemli ticaret ortağı olan Çin'e yönelik olumsuz haber akışı risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" adımlarına ara vereceğine yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, Banka'nın gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor. Dünkü fiyatlamalarda faiz artırım ihtimali yüzde 50 seviyesinde bulunuyordu.

MERKEZ BANKASI, KATILIMCI ANKETİ AÇIKLANACAK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE