Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,9 artışla günü 27,3841'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,4690 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 29,0540 liradan güne başladı.

Dolar/TL 27,4690 liradan, euro 29,0540 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 27,4670 liradan, euro ise 29,0520 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,4260 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9470 lira olmuştu.

'TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU' AÇIKLANACAK

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyon ve resesyon ikileminde yön arayışına devam eden küresel pay piyasaları, yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başlıyor.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler, Bölge'de öncü enflasyon ve İngiltere ekonomisinin büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da enflasyonun beklenenden de düşük gelmesinin ardından risk iştahının arttığını söyledi.

"FİYAT ARTIŞLARI YAVAŞLAYACAK"

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor" ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.

Analistler, bugün yurt içinde S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra dış ticaret açığı, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

14.00 Türkiye, ağustos ayı bankacılık sektörü net kar-zarar durumu