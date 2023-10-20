Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 27,9717'den tamamlayan dolar/TL haftanın son gününde bankalararası piyasanın açılışında 28,0240, euro ise 29,6320 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar 28,0250 liradan, euro 29,6320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 28,0230 liradan alınırken euronun alış fiyatı ise 29,6300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,9960 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5980 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA İSRAİL-FİLİSTİN ETKİSİ

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif seyrederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Powell'ın yorumlarının ardından yüzde 4,99'la 19 Temmuz 2007'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler ve makroekonomik veriler yakından takip ediliyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş yeni günde Asya piyasalarına da taşınırken, Çin hükümetinin ekonomiye rekor seviyede likidite sağlaması da satış baskısını azaltamadı.

GÖZLER AA'NIN KATILIMCI ANKETİ'NDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.840 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi